Часть домов осталась без света в Иркутском районе

7 августа в 08:57 в Иркутском районе произошло частичное отключение электроэнергии. Как сообщили в «Иркутской электросетевой компании», это коснулось некоторых домов в населённых пунктах Куда, Усть-Куда, а также в ДНП Гора и ДТН Весна.