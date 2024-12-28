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Галимә Лилия Мөхәммәтҗанова Нәкый Исәнбәт иҗат иткән халыклашкан җырларны атады

Галимә Лилия Мөхәммәтҗанова Нәкый Исәнбәт иҗат иткән халыклашкан җырларны атады

Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының халык иҗаты бүлеге баш фәнни хезмәткәре, филология фәннәре докторы Лилия Мөхәммәтҗанова язучы, галим, фольклорчы Нәкый Исәнбәт иҗатындагы җырлар турында сөйләде.

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