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Турэксперт Мкртчян объяснил спрос на автобусные поездки среди россиян

Турэксперт Мкртчян объяснил спрос на автобусные поездки среди россиян

Спрос на автобусные поездки по России летом 2026 года вырос на 24,4% на фоне ограничений в аэропортах, дефицита бензина и ограниченных возможностей железной дороги.

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