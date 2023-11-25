Астролог Глоба пообещала трем знакам Зодиака фантастические перемены в декабре

Российский астролог Тамара Глоба считает декабрь особенным временем года. В этот период каждый хочет знать, что случится с ними в будущем, чего уже удалось достичь и ждут ли его большие и приятные события.
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