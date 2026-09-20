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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гэри Пэйтон об отсутствии Кемпа в Зале славы: «Они берут туда тех, кто этого не заслуживает. Шон разрывал их на площадке»

Легенда НБА Гэри Пэйтон заявил, что его бывший партнер по «Суперсоникс» Шон Кемп заслуживает места в Зале славы имени Нейсмита.

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