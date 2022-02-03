В ДНР обвинили Украину в стягивании в Донбасс полученного от Запада вооружения

Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс — такое заявление сделала полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины и глава МИД ДНР Наталья Никонорова.