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В ДНР обвинили Украину в стягивании в Донбасс полученного от Запада вооружения

В ДНР обвинили Украину в стягивании в Донбасс полученного от Запада вооружения

Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс — такое заявление сделала полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины и глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

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