🔨 Педофила из Черноморского района приговорили к 12 годам колонии В октябре 2024 года 48-летний житель села Ленское поджидал 11-летнюю соседку, которая по вечерам возвращала с водопоя домашний скот.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔨 Педофила из Черноморского района приговорили к 12 годам колонии В октябре 2024 года 48-летний житель села Ленское поджидал 11-летнюю соседку, которая по вечерам возвращала с водопоя домашний скот.