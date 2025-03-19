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test mazurok

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🔨 Педофила из Черноморского района приговорили к 12 годам колонии

🔨 Педофила из Черноморского района приговорили к 12 годам колонии В октябре 2024 года 48-летний житель села Ленское поджидал 11-летнюю соседку, которая по вечерам возвращала с водопоя домашний скот.

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