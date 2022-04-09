Происшествия

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В Забайкальском крае перед судом предстанут организаторы и участники преступного сообщества, обвиняемые в незаконном обороте наркотиков

«Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Забайкальскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228.

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