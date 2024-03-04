Мы женаты уже 5 лет. Только недавно моя супруга наконец вышла из декрета и устроилась на работу. Пока она сидела с ребенком, сильно располнела и перестала за собой следить.
В компьютере жены увидел запрос: как развестись при наличии ребенка
Комментарии
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Элина Морозова
Он устал, а она не устала? Он не понимает, что сложного в том, чтобы сложить вещи в стиральную машинку, посуду в посудомойку, а самой протереть пыль? Ну если ничего сложного, тогда почему бы самому не сделать? И кто кого опозорил на корпоративе? На женский праздник все мужья поздравили жен цветами, а он не догадался? Понятно почему она его не берет с собой на корпоратив. И не удивительно, что подумывает о разводе.
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10 час.
Майя Maja
Да мужик какой-то... странный.))
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1 час.
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