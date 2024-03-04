В компьютере жены увидел запрос: как развестись при наличии ребенка

Элина Морозова

Он устал, а она не устала? Он не понимает, что сложного в том, чтобы сложить вещи в стиральную машинку, посуду в посудомойку, а самой протереть пыль? Ну если ничего сложного, тогда почему бы самому не сделать? И кто кого опозорил на корпоративе? На женский праздник все мужья поздравили жен цветами, а он не догадался? Понятно почему она его не берет с собой на корпоратив. И не удивительно, что подумывает о разводе.