«Россия пиратствует!»: BMW ищет новые приключения на свою голову Компания бежала из России, оставив множество автозапчастей, за которые теперь грозит подать в суд Евгений Берсенев Фото: Matthias Balk / DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Антон Шапарин Вячеслав Лысаков Россия занимается пиратской сборкой машин BMW в Калининграде на предприятии «Автотор», с таким громким заявлением выступило руководство германского автоконцерна.