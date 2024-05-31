Навигация маломерных судов у северного побережья Камчатки откроется 1 июня

На Камчатке завершаются подготовительные мероприятия к открытию навигации для маломерных судов. После того, как в некоторых районах навигация уже началась в апреле, теперь в остальных районах выход в море будет разрешен с 1 июня.
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