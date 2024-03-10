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Миллиардер Илон Маск возмутился из-за методов мобилизации на Украине

Миллиардер Илон Маск возмутился из-за методов мобилизации на Украине

Насильственные методы мобилизации на Украине шокировали американского предпринимателя Илона Маска. Бизнесмен выразил возмущение из-за продолжения конфликта на Украине и опубликовал в соцсети X видео с задержанием бегущих из страны украинцев на границе с Румынией.

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