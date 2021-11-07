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Названы простые способы испортить пельмени

Названы простые способы испортить пельмени

Пользователь китайского сегмента интернета назвал простые способы испортить пельмени. Житель деревни на севере Поднебесной указал юзерам на главные ошибки, которые они допускают при приготовлении древнего и любимого всеми блюда, сообщает «ИноСМИ».

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