Infobae: арестован глава российско-венесуэльской торговой палаты Фроленко

15 мая, через неделю после участия в церемонии открытия памятника Неизвестному солдату в Каракасе, венесуэльские военные контрразведчики задержали Романа Фроленко, президента Российско-Венесуэльской торговой палаты.
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