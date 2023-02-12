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Экс-тренер «Брайтона» Хьютон возглавил сборную Ганы

Экс-тренер «Брайтона» Хьютон возглавил сборную Ганы

Крис Хьютон назначен главным тренером сборной Ганы. В тренерский штаб ирландского специалиста войдут Джордж Боатенг и Мас-Уд Диди Драмани, ранее работавшие в штабе Отто Аддо.

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