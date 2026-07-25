Зеленскому предрекли безразличие властей Великобритании

Генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон в интервью РИА Новости заявил, что Лондон не станет безоговорочно поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, если тот потерпит поражение на выборах.
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