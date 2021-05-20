Американские «морские котики» отрабатывали захват Крыма

Зарубежная прессаПолитикаАмериканские «морские котики» отрабатывали захват КрымаВ начале мая в Европе состоялись крупнейшие ежегодные учения при участии США, ряда стран НАТО и других государств-партнёров.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВВладимир ВитковскийПомойным кошакам надо чаще напоминать плен у иранцев- на коленях и в соплях ! А то- нашлись вояки !!!Анатолий ashkourinОбъелись котики тухлой рыбой и не знают теперь куда зад пристроить...ВВВладимир ВитковскийГадят дальше, чем видят...Комментировать
Свежие комментарии