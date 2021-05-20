Зарубежная пресса

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Американские «морские котики» отрабатывали захват Крыма

Американские «морские котики» отрабатывали захват Крыма

В начале мая в Европе состоялись крупнейшие ежегодные учения при участии США, ряда стран НАТО и других государств-партнёров.

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Владимир Витковский
Помойным кошакам надо чаще напоминать плен у иранцев- на коленях и в соплях ! А то- нашлись вояки !!!
Анатолий ashkourin
Объелись котики тухлой рыбой и не знают теперь куда зад пристроить...
Владимир Витковский
Гадят дальше, чем видят...

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