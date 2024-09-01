Мэр Москвы: ВСУ пытаются атаковать при помощи БПЛА нефтеперерабатывающий завод

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько украинских беспилотников было уничтожено силами противовоздушной обороны в районе нефтеперерабатывающего завода, а также в Раменском городском округе, пишет официальный Telegram-канал MASH.
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