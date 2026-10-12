"Это абсолютно невозможно": Зеленский назвал "аргументы" против выборов

Владимир Зеленский заявил, что существует множество "аргументов" против проведения президентский выборов на Украине.
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