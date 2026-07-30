Киев бьёт по России, а попадает по Киргизии. Когда начнётся бунт?

Украинские удары по русской инфраструктуре всё чаще задевают интересы бывших советских республик — на складах Wildberries уничтожены тонны продукции предпринимателей из Киргизии, Таджикистана и Туркмении, а атаки на Каспийский трубопровод создают угрозы для судоходства.