Киев бьёт по России, а попадает по Киргизии. Когда начнётся бунт?

Украинские удары по русской инфраструктуре всё чаще задевают интересы бывших советских республик — на складах Wildberries уничтожены тонны продукции предпринимателей из Киргизии, Таджикистана и Туркмении, а атаки на Каспийский трубопровод создают угрозы для судоходства.
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