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Iskra Cup: почему гоночная Lada за 7 миллионов — это не абсурд, а новая философия завода

Iskra Cup: почему гоночная Lada за 7 миллионов — это не абсурд, а новая философия завода

Когда речь заходит об отечественном автоспорте, обычно вспоминают классические раллийные эпохи, легендарные модели прошлого и бесконечные споры о том, способен ли российский автопром создать что-то действительно конкурентоспособное на треке.

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