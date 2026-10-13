Iskra Cup: почему гоночная Lada за 7 миллионов — это не абсурд, а новая философия завода

Когда речь заходит об отечественном автоспорте, обычно вспоминают классические раллийные эпохи, легендарные модели прошлого и бесконечные споры о том, способен ли российский автопром создать что-то действительно конкурентоспособное на треке.
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