Фигаро здесь, Фигаро там – порочащий Россию артист то выступает в Москве, то собирает донаты для ВСУ в Риге

АТ

Александр Терехов

Почему то Россия демонстрирует толерантность в полном смысле слова - не отторгает и не уничтожает инородное тело в своем организме. Всякие 314дорчуки изголяются как хотят а Россия спокойно смотрит как эти твари разрушают ядом Душу страны.