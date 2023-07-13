Бывший соведущий изгнанного с Первого канала комика Ивана Урганта – Александр Гудков выступил в Латвии на концерте, где собирали донаты для ВСУ и произносили покаянные речи.
Фигаро здесь, Фигаро там – порочащий Россию артист то выступает в Москве, то собирает донаты для ВСУ в Риге
Комментарии
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АТ
Александр Терехов
Почему то Россия демонстрирует толерантность в полном смысле слова - не отторгает и не уничтожает инородное тело в своем организме. Всякие 314дорчуки изголяются как хотят а Россия спокойно смотрит как эти твари разрушают ядом Душу страны.
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1 час.
Юлия Белова
Выявлять, кто конкретно пригласил и предавать это огласке. Обязательно. Привлекать их к административной ответственности. Обязывать работодателей накладывать на них дисциплинарные взыскания. Обязательное общественное порицание. У таких ДОЛЖНЫ БЫТЬ неприятности.
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21 мин.
Людмила
...без МОЖЕТ !!!🐓
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15 мин.
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