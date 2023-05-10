Подразделения 3-й штурмовой бригады ВСУ предприняли попытку контратаки в районе Клещеевки к юго-западу от Бахмута

Подразделения 3-й штурмовой бригады ВСУ предприняли попытку контратаки в районе Клещеевки к юго-западу от Бахмута

Украинские войска предприняли попытку контратаки на Бахмутском направлении, добившись частичного успеха, но продвижение ВСУ на данном участке было купировано штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер".

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