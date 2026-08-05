Сегодняшнее положение России на международной арене и в зоне российско-украинского конфликта можно описать одним ёмким и точным образом: страна пытается вести жесточайший кулачный бой, но при этом её руки намертво спутаны цепями, а на шее висят гири.
Бой со связанными руками: почему Россия до сих пор не решается ударить по врагам в полную силу
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Почему Россия до сих пор не решается ударить по врагам в полную силу - потому что власть это те же олигархи что и на Западе. А если Путин и готов что то изменить то он действует в определённых рамках! Статьи для народа и вызывают его разочарование чего и добиваются писатели такого направления.
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1 м.
Сергей Семенов
Дети, счета, имущество, гражданство. У власть держащих всё это за бугром, их за это место там в кулак взяли и чуть что придавливают. Именно по этому депутаты, министерства и прочие против запада ни ни.
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1 м.
АФ
Александр Федотов
Всё очень просто. Гений наладил личное казнокрадство, собирает дань с подчинённы, берёт крупные взятки, имеет акции госпредприятий. Всё это хранит в западных офшорах. Так он висит на крючке США.
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1 м.
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