Бой со связанными руками: почему Россия до сих пор не решается ударить по врагам в полную силу

Геннадий Бережнов Почему Россия до сих пор не решается ударить по врагам в полную силу - потому что власть это те же олигархи что и на Западе. А если Путин и готов что то изменить то он действует в определённых рамках! Статьи для народа и вызывают его разочарование чего и добиваются писатели такого направления.

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