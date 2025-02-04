Экс-главу департамента предпринимательства Витухина оставили в СИЗО еще на два месяца

Под стражей он пробудет до 2 апреля 2025 года. Бывшему начальнику департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталию Витухину продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии