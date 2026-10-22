ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Аферисты начали выдавать себя за сотрудников Социального фонда и выманивать у пенсионеров код из СМС под предлогом перерасчета стажа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минтранс назвал о...
- Яд чистой воды: т...
- ЛЛ Минтранс назвал о...
Народу просто нужно уяснить, ЧТО ПОД КАКИМ БЫ ПРЕДЛОГОМ ЗВОНИВШИЕ НИ ВЫМАНИВАЛИ КОД ИЗ СМС - ЭТО МОШЕННИКИ!!! И никакие коды, никому, никогда НЕ СООБЩАТЬ!! Т.к. назваться по телефону можно кем угодно!! ХОТЬ МАМОЙ РИМСКОЙ!! Запомните это и придерживайтесь этому утверждению!! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИ ДЕНЕЖКИ!!