После ЧП на Лиговском проспекте ГУП "Пассажиравтотранс" принял решение приостановить эксплуатацию автобусов Volgabus 5270G, поступивших по контракту 2018 года.
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После ЧП на Лиговском проспекте ГУП "Пассажиравтотранс" принял решение приостановить эксплуатацию автобусов Volgabus 5270G, поступивших по контракту 2018 года.