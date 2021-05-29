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Пять казахстанцев вышли в финал чемпионата Азии по боксу. Видео боев

Пять казахстанцев вышли в финал чемпионата Азии по боксу. Видео боев

В ОАЭ состоялись мужские полуфиналы чемпионата Азии по боксу. На этой стадии турнира участвовало шесть казахстанцев: До 49 килограммов: Даниял Сабит – Марк Дюренс (Филиппины) До 52 килограммов: Сакен Бибосынов – Амит Пангал (Индия) До 69 килограммов: Абылайхан Жусупов – Баттумур Мишеелт (Монголия) До 75 килограммов: Абильхан Аманкул – Сейедшахин Мусави (Иран) До 91 килограмма: Василий Левит – Рустам Ырысбек уулу (Кыргызстан) Свыше 91 килограмма: Камшыбек Кункабаев – Пуриа Амири (Иран).

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