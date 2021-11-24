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Классический рецепт рулет из лаваша с треской

Классический рецепт рулет из лаваша с треской

Рулет из лаваша может быть, как горячей, так и холодной закуской. Готовятся они со свежей охлажденной рыбой (в отваренном или пассерованном виде) или же с консервами (печень трески).

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