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Учёные объяснили феномен любви с первого взгляда и мурашек при знакомстве

Nature: Взаимная симпатия с первого взгляда возникает из-за сонастройки дыхания Учёные из Израиля считают, что симпатия между мужчиной и женщиной с первого взгляда возникает из-за мгновенной синхронизации сердцебиения и дыхания.

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