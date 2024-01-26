Армия США планирует поставить на вооружение новую систему ПВО IFPC Increment 2 для противодействия крылатым ракетам

Армия США планирует закупить вторую систему ПВО для обеспечения возможности непрямой огневой защиты от атак крылатыми ракетами.
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