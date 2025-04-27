Юбилейный iPhone ждёт радикальный редизайн, но всё может испортить его цена

Юбилейный iPhone ждёт радикальный редизайн, но всё может испортить его ценаApple планирует отметить в 2027 году 20-летие iPhone выпуском специальной версии смартфона, который получит масштабный редизайн и в котором будет «очень много стекла».
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