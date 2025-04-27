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Юбилейный iPhone ждёт радикальный редизайн, но всё может испортить его цена

Юбилейный iPhone ждёт радикальный редизайн, но всё может испортить его цена

Юбилейный iPhone ждёт радикальный редизайн, но всё может испортить его ценаApple планирует отметить в 2027 году 20-летие iPhone выпуском специальной версии смартфона, который получит масштабный редизайн и в котором будет «очень много стекла».

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