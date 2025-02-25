💡 Два села и посёлок остались без света в Ленинском районе Электричество пропало в сёлах Ильичево и Уварово, а также в посёлке Ленино.
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💡 Два села и посёлок остались без света в Ленинском районе Электричество пропало в сёлах Ильичево и Уварово, а также в посёлке Ленино.