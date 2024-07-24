Ефимов: более 870 тысяч «квадратов» жилья построили в ТиНАО с начала года

Троицкий и Новомосковский административные округа активно застраиваются. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, с начала текущего года там возвели и ввели в эксплуатацию свыше 870 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.