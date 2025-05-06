Financial Times: Британия приближается к соглашению с США по тарифам

REUTERS/Phil Noble Великобритания и США близки к заключению торгового соглашения, согласно которому для Лондона будут действовать низкие тарифные квоты на экспорт британских автомобилей и стали, сообщает газета Financial Times.
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