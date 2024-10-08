Пашинян поздравил Путина с днём рождения

Никол Пашинян пожелал Путину укреплять сотрудничество с Арменией.Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян отправил своё поздравление президенту России Владимиру Путину по поводу его дня рождения, напомнив о том, что Ереван ждёт взаимовыгодных отношений.