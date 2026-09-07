ЦБ опроверг фейк о подтверждении переводов через «Госуслуги»

Сообщения в постах, видео в соцсетях и Telegram-каналах утверждали, что с 1 октября 2026 года все финансовые операции свыше 10 тысяч рублей требуют обязательного подтверждения через «Госуслуги», а также что ЦБ якобы принял решение ограничить снятие наличных и другие карточные операции с 1 октября 2026 года.
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