ЦБ опроверг фейк о подтверждении переводов через «Госуслуги»

Сообщения в постах, видео в соцсетях и Telegram-каналах утверждали, что с 1 октября 2026 года все финансовые операции свыше 10 тысяч рублей требуют обязательного подтверждения через «Госуслуги», а также что ЦБ якобы принял решение ограничить снятие наличных и другие карточные операции с 1 октября 2026 года.