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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти о «Реале»: «Капитана зовут Флорентино Перес. Все остальные – матросы»

Вчера мадридский клуб пробился в финал Лиги чемпионов, обыграв «Баварию» (2:1, первый матч – 2:2).  – Вы великий капитан.

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