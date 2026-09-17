Определилась самая дорогая квартира в Иванове

На улице Пушкина, 4 в Иванове выставлена на продажу двухкомнатная квартира площадью 125,3 кв. м.Двухкомнатная квартира на улице Пушкина, 4 в Иванове выставлена на продажу за 27 миллионов рублей.
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