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Ивановские новости

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Определилась самая дорогая квартира в Иванове

Определилась самая дорогая квартира в Иванове

На улице Пушкина, 4 в Иванове выставлена на продажу двухкомнатная квартира площадью 125,3 кв. м.Двухкомнатная квартира на улице Пушкина, 4 в Иванове выставлена на продажу за 27 миллионов рублей.

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