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Автопробег ´Залпы Победы´.

Автопробег ´Залпы Победы´.

Автопробег ´Залпы Победы´ - это искренняя благодарность и память героям Великой Отечественной войны.Коллектив нашего завода с гордостью присоединился к этому торжественному мероприятию в честь 9 мая, отдавая дань уважения героическому подвигу наших прадедов.

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