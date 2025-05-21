Автопробег ´Залпы Победы´ - это искренняя благодарность и память героям Великой Отечественной войны.Коллектив нашего завода с гордостью присоединился к этому торжественному мероприятию в честь 9 мая, отдавая дань уважения героическому подвигу наших прадедов.
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