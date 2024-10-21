В Краснодарском крае полицейские и общественники проводят мероприятия по кибербезопасности среди школьников и пенсионеров

В рамках информационной акции «Клади трубку» сотрудники ОМВД России по Тихорецкому району и представители управления молодежной политики района организовали мероприятие по профилактике кибермошенничества и терроризма для учащихся гимназии № 6.
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