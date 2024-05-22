Стало известно, куда пропали майские жуки

Для некоторых видов насекомых колебания численности по годам являются нормальным явлением Энтомолог Сергей Ижевский в интервью радио Sputnik объяснил, почему майских жуков этой весной в ряде регионов Центральной России необычно мало.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии