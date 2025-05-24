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Проект об увеличении пособий беременным студенткам рассмотрят в приоритетном порядке

Проект об увеличении пособий беременным студенткам рассмотрят в приоритетном порядке

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства проект закона о повышении размера пособий по беременности и родам женщинам, которые учатся в вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

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