Проект об увеличении пособий беременным студенткам рассмотрят в приоритетном порядке

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства проект закона о повышении размера пособий по беременности и родам женщинам, которые учатся в вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.