Мальта обязуется сократить выбросы парниковых газов на 41% к 2030 году

Правительство Мальты во вторник представило Европейской комиссии обновленный Национальный план по энергетике и климату, обязавшись к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 41% по сравнению с уровнем 2005 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии