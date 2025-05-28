В Новосибирск этапируют экс-конкурсного управляющего НИИТО, задержанную за хищение денежных средств

По предварительным данным, дело Марии Емельяновой связано с хищением нескольких миллионов рублей.Сотрудники правоохранительных органов задержали Марию Емельянову, которая ранее занимала должность конкурсного управляющего в АНО "Клиника НИИТО" в Новосибирске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии