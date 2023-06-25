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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Кремль: Пригожин уйдет в Белоруссию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, в ходе которых уговорил его прекратить мятеж в России.

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