Кремль: Пригожин уйдет в Белоруссию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, в ходе которых уговорил его прекратить мятеж в России.