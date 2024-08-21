Steak Lovers
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Steak Lovers

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Пицца на своей кухне получается как в Италии. Тесто и процесс по совету итальянца

Пицца на своей кухне получается как в Италии. Тесто и процесс по совету итальянца

Домашняя пицца часто далека от оригинальной итальянской версии. В большинстве случаев нарушаются ключевые принципы приготовления теста, процесса выпекания и другие важные моменты, которые итальянцы считают обязательными.

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