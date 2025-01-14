Захарову удивило отсутствие реестра пропавших без вести жителей Курской области

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграмм-канале выразила удивление по поводу заявления врио губернатора Курской области Александра Хинштейна о необходимости создания реестра пропавших без вести жителей приграничных районов Курской области.
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