На Смоленщине установили новые природоохранные зоны вокруг озер

Соответствующие указы от 29 мая подписал губернатор Василий Анохин. Согласно документам, вокруг озер «Каспля» и «Пениснарь» создали охранные зоны памятника природы регионального значения и установили их границы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии