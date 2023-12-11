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Первая декада декабря в Петербурге вошла в десятку самых холодных

Первая декада декабря в Петербурге вошла в десятку самых холодных

В Петербурге первая декада декабря была холодной, средняя температура составила -9 градусов. Это значение позволило занять 10-е место в рейтинге самых холодных первых декад декабря с момента начала наблюдений в 1881 году.

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